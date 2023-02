Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023

Sáng nay 15.2, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023, giải quyết khiếu nại công dân Nguyễn Tấn Minh ở phường Cẩm An, thành phố Hội An.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023

Công dân Nguyễn Tấn Minh khiếu nại, năm 2018, Hội An triển khai dự án khu đô thị An Bàng, phường Cẩm An. Gia đình ông Minh chấp hành bàn giao diện tích 1.800m2 do gia đình tự khai hoang sản xuất từ trước năm 1975. Tuy nhiên, sau khi bàn giao đến nay gia đình ông Minh chưa được thành phố Hội An giải quyết việc mua đất ở, chỉ được phép chọn vị trí mua đất ở khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu đất tái định cư của dự án. Hiện nay, gia đình ông Minh ở trong ngôi nhà chật hẹp có ba thế hệ sinh hoạt, ăn ở ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhận thấy ông Minh có nguyện vọng mua một lô đất ở trong khu tái định cư dự án An Bàng, nhưng theo qui định của pháp luật thì không được, ông Minh muốn mua đất trong dự án này thì phải thông qua hình thức đấu giá. Vì trước khi ông Minh bàn giao diện tích 1.800m2 cho nhà nước đã được Hội An giải quyết bồi thường thiệt hại thấu tình, đạt lý theo đúng qui định của pháp luật về đất đai.

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường tiếp và giải quyết khiếu nại của người dân mua đất tại dự án Khu đô thị Bách Đạt, thị xã Điện Bàn đã nhiều năm nay nhưng chưa có nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại buổi tiếp công dân, người dân tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo chủ đầu tư các dự án sớm có phương án cụ thể, thi công cơ sở hạ tầng, hoàn thiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo hợp đồng đã ký và được kết luận hiện tại các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, đến nay các dự án vẫn chưa hoàn thiện, chưa giải phóng mặt bằng, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa thực hiện bàn giao đất, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân…

Ông Nguyễn Tấn Minh phát biểu tại buổi tiếp công dân

Được biết, sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên tiếp công dân tháng 1/2023, đầu tuần này, Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam đã mời công ty Hoàng Nhất Nam và công ty Bách Đạt An để bổ sung phụ lục hợp đồng trong việc quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả số tiền đã huy động của người dân.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chia sẻ với các công dân về những đáng tiếc liên quan đến dự án đã kéo dài nhiều năm qua; đồng thời đề nghị các ngành chức năng ở tỉnh và thị xã Điện Bàn tích cực hơn trong công tác phối hợp, hỗ trợ Bách Đạt An giải phóng mặt bằng và đôn đốc xây dựng cơ sở hạ tầng, tham mưu điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện. Lập kế hoạch nhu cầu sử dụng kinh phí theo từng đợt để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến đến đảm bảo các điều kiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người dân.

Viết Tuyên – Quốc Thành