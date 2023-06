Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: tăng cường thông tin tích cực trên báo chí và mạng xã hội

Chiều nay 15/6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua 05 triển khai (2018-2023), Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng.

Phát động các chiến dịch đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, loại trừ các thông tin xấu, độc của các thế lực chống phá các sự kiện quan trọng như: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, Bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; quá trình phòng, chống dịch bệnh Covid 19; thường xuyên trao đổi thông tin, theo dõi, nắm bắt hoạt động chống phá, xuyên tạc của các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, thế lực thù địch, phản động cả trên thực địa và không gian mạng, phát hiện sớm thông tin giả, sai sự thật, tin xấu, độc ngay từ cơ sở.

Trong 05 năm qua, toàn hệ thống thông tin của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh đăng tải, chia sẻ hơn 150.000 bài viết, nhiều trang fanpage, facebook chính danh của Công an các đơn vị, địa phương hoạt động hiệu quả, có hàng nghìn lượt đăng ký theo dõi. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của Công an tỉnh. Đồng thời yêu cầu đơn vị tập trung các làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, gồm: tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh kiên định, trung thành về lý tưởng và có trình độ chuyên môn giỏi; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải luôn đổi mới, phải thực hiện bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại.

Quang cảnh hội nghị chiều nay 15/6

Chủ động gia tăng tần suất, “phủ xanh” thông tin tích cực trên báo chí, internet và mạng xã hội; đồng thời tập trung nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động phát tán thông tin chống Đảng, Nhà nước và các thế lực xấu.

