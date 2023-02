2.454 thanh niên Quảng Nam lên đường nhập ngũ

Sáng nay 08.2.2023, 2.454 thanh niên Quảng Nam lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự lễ giao nhận quân tại các địa phương.

Những tân binh sắp lên đường nhập ngũ

Đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và tặng hoa chúc mừng các chiến sĩ lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại huyện Thăng Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà động viên tân binh huyện Thăng Bình lên đường nhập ngũ

Năm nay, huyện Thăng Bình có 310 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân cho 5 đơn vị. Chất lượng thanh niên đảm bảo, trong đó có 39 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Về sức khoẻ, loại 1 có 15 thanh niên, loại 2 có 91 thanh niên và 194 thanh niên có sức khoẻ loại 3. Để đảm bảo chỉ tiêu, cũng như việc giao quân diễn ra trang trọng, khí thế, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình chuẩn bị mọi phương án, tình huống dự lường tốt nhất. Thăng Bình là địa phương có số lượng thanh niên nhập ngũ cao nhất của tỉnh Quảng Nam. (Xuân Hiếu – Giang Biên)

*Huyện Đại Lộc đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng. Năm nay, huyện Đại Lộc có 308 tân binh là những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ tại các đơn vị: Sư đoàn phòng không 375, Quân chủng phòng không không quân; Bộ tham mưu quân khu 5; Trung đoàn bộ binh 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5; Trung đoàn bộ binh 885, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; Công an tỉnh Quảng Nam. Trong đó có 283 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 25 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Dũng cùng lãnh đạo huyện, chỉ huy các đơn vị nhận quân đã tặng hoa chúc mừng, động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 và kỳ vọng các tân binh sẽ phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tự rèn; chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết nội bộ, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, quân đội nhân dân, công an nhân dân và nhân dân giao phó. (Quốc Thành)

*Sáng nay 08.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự lễ nhận quân năm 2023 tại huyện Duy Xuyên. Đợt giao quân lần này, huyện Duy Xuyên có 268 thanh niên biên chế vào Lữ đoàn 40 Quân đoàn 3, Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không không quân, Trung đoàn bộ binh 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng hoa động viên tân binh huyện Duy Xuyên lên đường nhập ngũ

Sau nghi lễ ngắn gọn, đầy ý nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể tặng hoa, động viên thanh niên nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của gia đình và quê hương. (Tấn Châu)

*Tại huyện Hiệp Đức, đúng 6 giờ, lễ giao nhận quân tiễn đưa 102 thanh niên huyện lên đường nhập ngũ chính thức diễn ra. Tham dự lễ giao nhận quân có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Võ Xuân Ca. Năm nay, thanh niên Hiệp Đức nhập ngũ tại Bộ tham mưu Quân khu (20 thanh niên), Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (10 thanh niên), Trung đoàn 977, Quân đoàn (360 thanh niên), Công an tỉnh Quảng Nam (12 thanh niên). Trong thời tiết thuận lợi, lễ giao nhận quân diễn ra ngắn gọn. Các chiến sĩ mới hứa sẽ tiếp bước cha anh, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần để xứng đáng là người con của quê hương đất Quảng anh hùng. (Quang Phi)

*Huyện Phước Sơn đã long trọng tổ chức lễ giao quân quân năm 2023, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà cùng lãnh đạo huyện Phước Sơn đã động viên, tiễn đưa các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Phước Sơn có 60 thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó 49 thanh làm nghĩa vụ quân sự, 11 thanh niên làm nghĩa vụ công an. Các thanh niên trúng tuyển năm nay đều có sức khỏe tốt, trình độ học vấn cao. Đa số đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có 2 thanh niên có trình độ đại học, 1 cao đẳng, sức khỏe loại 1 loại 2 đạt trên 75%. 60 thanh niên được giao cho Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 quân chủng phòng không không quân, Trung đoàn 885 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam. (Công Dụng – Minh Phong)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà và lãnh đạo huyện Phước Sơn tham dự lễ ra quân của huyện

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà tặng hoa động viên các tân binh của huyện

Chuyến xe buýt chở các tân binh lên đường làm nghĩa vụ cao cả cho Tổ quốc

*Hoà chung không khí nô nức ngày hội tòng quân cả nước, sáng nay 08.2, thành phố Tam Kỳ long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ – Nguyễn Chín; Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Tam Kỳ Trần Nam Hưng dự lễ, tặng hoa, chúc mừng các tân binh. Trong đợt giao quân này, thành phố Tam Kỳ có 159 thanh niên, trong đó có 2 đoàn viên nữ lên đường nhập ngũ tại 5 đơn vị, trong đó nhiều nhất là Lữ đoàn công binh 83 Quân chủng Hải quân với 100 thanh niên. Số tân binh còn lại được biên chế về các đơn vị: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam; Trung đoàn 885 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Tham mưu quân khu 5 và Công an tỉnh Quảng Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, lễ giao nhận quân năm 2023 tại thành phố Tam Kỳ đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động với những tình cảm của hậu phương và quyết tâm của các tân binh. (Ngọc Trang – Phúc Lâm)

*Sáng nay, huyện Tiên Phước long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 để tiễn đưa những người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan đến dự. Năm 2023, huyện Tiên Phước được tỉnh giao tuyển 164 công dân, trong đó 150 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Tỷ lệ thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này có trình độ cấp 3 trở lên chiếm trên 66%, trong đó có 12 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, tỷ lệ thanh niên đạt sức khỏe loại 2 trở lên chiếm trên 44%. (Nguyễn Hưng)

*Bà Huỳnh Thị Thùy Dung – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân tại huyện Núi Thành. Đợt này, huyện Núi Thành có 225 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 200 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 25 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân huyện Núi Thành là Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm huấn luyện 3 Hải quân, Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), Trung đoàn 885 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và Công an tỉnh.

Xe chở các tân binh huyện Phú Ninh rời đi trong những lời chúc sức khỏe của người thân, bạn bè

Người thân các tân binh xúc động trong ngày con em mình lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc

*Các đồng chí Trần Xuân Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh – Bí thư Tỉnh đoàn dự lễ giao nhận quân tại huyện Phú Ninh. Năm 2023, huyện Phú Ninh giao 157 thanh niên cho các đơn vị quân đội, công an; trong đó, 145 thanh niên cho các đơn vị quân đội và 12 thanh niên cho đơn vị công an gồm: Sư đoàn 31 Quân đoàn 3, Tổng cục Hậu cần, Bộ tham mưu Quân khu V, Trung đoàn Bộ binh 885 và Công an tỉnh. Trong không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, nỗ lực rèn luyện trong môi trường quân ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu trở thành người chiến sĩ quân đội, công an ưu tú để bảo vệ vững chắc sự bình yên cho Tổ quốc. (Trần Chiến)

*Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang dự lễ giao nhận quân tại thị xã Điện Bàn. Ngay từ sáng sớm, các địa phương đã đưa 313 tân binh về Quảng trường thị xã Điện Bàn để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Năm nay, thanh niên Điện Bàn được biên chế về các đơn vị như: Sư đoàn 375 Quân chủng phòng không không quân; Lữ đoàn pháo binh 40 Quân đoàn 3; Lữ đoàn công binh 83 Quân chủng hải quân; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam. Tại buổi giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo đã động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ làm tròn nghĩa vụ và mong muốn các thanh niên trong suốt thời gian quân ngũ làm sao cho xứng đáng với truyền thống các thế hệ cha anh và niềm tin của những người nơi hậu phương mong đợi. (Trung Hiếu)

Quang cảnh buổi lễ giao quân tại thị xã Điện Bàn

Các tân binh nhận hoa từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang

*Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự lễ giao nhận quân tại huyện Nam Trà My. Trong đợt giao nhận quân lần này, huyện Nam Trà My có 58 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, 50 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 8 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn bộ binh 885 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn bộ binh 143 Sư đoàn bộ binh 315 và Công an tỉnh Quảng Nam. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, đã tặng hoa và quà cho các tân binh, động viên các tân binh vững tin lên đường nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc. (Văn Thọ)

*Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, sáng nay, huyện Quế Sơn long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đến dự và động viên các tân binh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn. Năm nay, toàn huyện Quế Sơn có 162 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 140 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, được giao cho 4 đơn vị gồm: Lữ đoàn công binh 7, Quân đoàn 3; Trung đoàn 143, Sư đoàn 315; Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn 74, Tổng cục 2. Cùng với 22 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Sơn đã tặng hoa chúc mừng, động viên tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ. (Đại Quang – Duy Thái)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo huyện Quế Sơn tặng lên động viên các tân binh của huyện

Thanh niên Quế Sơn hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

*Sáng nay, 101 thanh niên tại huyện Bắc Trà My hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong đó, vào quân đội 90 thanh niên và 11 thanh niên làm nghĩa vụ có thời hạn trong công an nhân dân. Đợt này, các tân binh huyện miền núi Bắc Trà My được giao cho Lữ đoàn công binh 270 (Quân khu 5) 75 thanh niên; giao Trung đoàn Bộ binh 885 tỉnh 15 thanh niên và Công an tỉnh 11 thanh niên. (Thúy Vân)

*Đợt tuyển quân năm nay, huyện Tây Giang giao 58 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 25 thanh niên giao bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; 25 thanh niên giao Trung đoàn bộ binh 885 và 8 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị công an nhân dân. (Hiền Thúy)

Nét lo lắng trên khuôn mặt các tân binh huyện Tây Giang

Các tân binh nhận hoa chúc mừng, động viên từ các đồng chí lãnh đạo huyện

*Tại huyện Nam Giang, đợt giao quân năm nay có 70 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự và Công an Nhân dân. Trong đó, 30 thanh niên được biên chế vào Trung đoàn bộ binh 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 30 thanh niên vào Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh và 10 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, các thanh niên trung tuyển lần này đều có sức khỏe tốt và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, trong đó có 1 đảng viên, 2 thanh niên đã tốt nghiệp Đại học. (Văn Thủy – Văn Khanh)

*Trong đợt giao quân lần này, huyện Nông Sơn đã hoàn thành đủ số lượng, đúng chỉ tiêu cấp trên giao với tổng số 50 công dân nhập ngũ; tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tại Lữ đoàn công binh 270 (Quân khu 5), Trung đoàn Bộ binh 885. Ngoài ra, huyện còn có 6 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị Công an nhân dân. Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa và có tinh thần nhiệt tình cách mạng. (Thu Phương)

*Đợt tuyển quân lần này, toàn huyện Đông Giang có 67 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị. Trong đó có 56 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự và 11 thanh làm nghĩa vụ công an, trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có 2 đồng chí đảng viên. Tất cả 67 thanh niên nhập ngũ đều đạt về các tiêu chuẩn tuyển quân, đảm bảo về sức khỏe, trình độ học vấn, có đạo đức lối sống lành mạnh và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều đồng chí còn có nguyện vọng được tham gia các lớp đào tạo, phục vụ lâu dài để góp phần rèn luyện, đóng góp trí lực cho tổ quốc và quê hương. (Va Ra)